Recco: Circolo Pd, convocazione assemblea iscritti

Da Gianluca Musante, Segretario del Circolo Pd Recco-Avegno-Uscio

Domenica 4 settembre alle ore 10.00, presso la Sede del Circolo in Recco Via Massone 5 Assemblea degli Iscritti al Circolo Pd Recco Avegno Uscio. Sarà l’occasione per discutere con il nostro segretario provinciale Simone D’Angelo delle sciagurate azioni che hanno portato alla caduta del Governo presieduto da Mario Draghi ed al conseguente scioglimento delle Camere con indizione di elezioni politiche anticipate per il 25 settembre p.v.

Verranno illustrate dal Segretario Provinciale (che ha seguito a Roma personalmente tutta la vicenda) anche le dinamiche e le decisioni varate dalla Segreteria Nazionale per la composizione delle Liste dei Candidati al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati che si presenteranno alla consultazione elettorale.

