Ripa, dal Comune: “Subiamo decisioni che neppure ci vedono partecipi”. Provincia: “Polemiche strumentali”

“Rimaniamo contrariati per non essere stati coinvolti e non aver di conseguenza potuto apportare il nostro contributo, come sempre abbiamo fatto, per mitigare i gravi disagi che tale sospensione genera nel centro abitato di Vezzano Ligure. Ancora una volta è la nostra comunità sola a pagare e subire decisioni che neppure ci vedono partecipi”. Lo si legge nella nota con cui l’amministrazione comunale di Vezzano interviene in merito all’ordinanza con cui la Provincia ha risposto la sospensione della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, dalle 8.00 del 5 settembre alle 18.00 del 16 settembre, lungo il tratto della Strada provinciale della Ripa interessato dal cantiere per secondo stralcio del terzo lotto dei lavori lungo l’arteria.

“Oggi, come da programma ampiamente conosciuto da tutti i soggetti interessati e come più volte pubblicamente annunciato – così in una nota la Provincia della Spezia replica a Palazzo civico -, il cantiere in corso sta garantendo la realizzazione della fase finale dell’intera opera di messa in sicurezza, ovvero il cosiddetto secondo stralcio del terzo lotto. Come previsto dal piano sviluppato dal tavolo tecnico coordinato da Regione Liguria, che ha finanziato direttamente l’opera, gran parte dell’intervento si svolge evitando di gravare sulla capacità viaria del tratto stradale, limitando il tutto, nei tempi concordati che sono in linea con quello programmato, all’utilizzo del solo senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico. Cercando di garantire la piena regolare circolazione quando possibile, così come avvenuto nel recente periodo estivo. Nei prossimi giorni, come da regolare programma, sarà necessario intervenire nell’area di cantiere per un’attività di regimazione delle acquee tramite la posa di opere idrauliche indispensabili. Si tratta di un intervento fondamentale per la definitiva chiusura dello stesso terzo lotto. Questo richiederà di chiudere la strada dalle ore 8:00 del giorno 5 settembre 2022 e fino alle ore 18:00 del giorno 16 settembre 2022. La tipologia e la tempistica di questo intervento è sempre stata nota e più volte annunciata, non solo ai soggetti interessati, ma anche pubblicamente. Sempre tenendo conto della necessità di limitare al massimo il periodo di chiusura, in una fascia temporale che venisse maggiormente incontro alle esigenze dei cittadini e limitando il più possibile i disagi per chi transita in zona”.

