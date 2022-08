Sampdoria, torna a sventolare l’Union Jack sull’albero di mezzana

Genova. L’Union Jack, torna a sventolare sull’albero di mezzana del veliero blucerchiato… Ieri, all’annuncio dell’ingaggio di Harry Winks, i cannoni con affusto, incastonati sul ponte di coperta, hanno tuonato e non ‘a salve’, per accogliere il centrocampista britannico con gli onori che si usano, in ambito marinaresco, ai ‘reali’… ed Harry Winks, si spera, diventi presto il ‘doge’ del centrocampo del Doria.

Una lunga storia, quella dei giocatori del Regno Unito in maglia blucerchiata… La inizia, a dire il vero, un sudafricano, di origini italiane, Eddie Firmani, nato a Città del capo, ma esploso a Londra, nel quartiere di Greenwich (quello del meridiano zero), indossando la maglia del Charlton (41 goal in 101 partite), finché nell’estate del ’55, lo scova la Sampdoria e lo porta a Genova, dove in tre campionati, con 52 reti in 83 partite, si guadagna, per la sua freddezza nel ‘buttarla dentro’, il soprannome di ‘Tacchino freddo’.

