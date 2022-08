San Martino, Crucioli: “Il sindaco Bucci intervenga per tutelare la salute dei genovesi”

Genova. “Ancora una volta il nome della nostra città rimbalza sulle cronache nazionali a causa di gravissime circostanze: la decisione della direzione dell’ospedale San Martino di Genova di sospendere, dal 5 settembre, gli interventi chirurgici programmati e di congelare – per almeno tre mesi – le liste di attesa per mancanza di personale è un provvedimento senza precedenti che lascia sbigottiti e suscita profonda preoccupazione”.

A dirlo attraverso una nota stampa il neo consigliere comunale, candidato a Sindaco nelle scorse elezioni amministrative e senatore uscente Mattia Crucioli: “Lasciano ancora più sbigottiti le repliche del presidente Toti che giustifica l’accaduto come una scelta di “riprogrammazione” per rendere più efficienti le strutture ospedaliere della città e si dice “stupito” dal fatto che la notizia sia stata colta in maniera negativa: forse il presidente non ha mai avuto esperienza diretta di attesa di un intervento presso una struttura sanitaria pubblica, forse non sa che attualmente presso l’Ospedale San Martino le liste di attesa sono già inaccettabilmente lunghe (oltre nove mesi per normali interventi di routine, per esempio) e che un blocco di ulteriori tre mesi metterà a serio rischio la salute di centinaia di cittadini solo nella città di Genova”.

