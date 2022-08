San Martino e carenza personale, botta e risposta tra Paita e i totiani

“La situazione in cui versa l’ospedale San Martino di Genova è drammatica ma allo stesso tempo prevedibile ed evitabile”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito sulla carenza del personale all’ospedale San Martino di Genova.

“La sospensione degli interventi non urgenti nella struttura genovese non dipende certo da medici e infermieri, che anzi si sono spesi sempre con grande impegno, professionalità e competenza. Il motivo principale è la carenza di personale, anche infermieristico. E dunque, in seconda istanza, il deficit di programmazione, investimenti, risorse sulla sanità a livello regionale. A questo si somma anche l’emergenza scatenata dal Covid. Assistiamo infatti a un fatto paradossale: dopo il superamento dell’emergenza pandemica, anziché tornare alla normalità, si riprecipita a una nuova emergenza per mancanza di investimenti. Da anni sottolineiamo l’inadeguatezza della politica regionale sulla sanità ligure. Che riguarda non soltanto Genova ma anche La Spezia, con la mancata realizzazione dell’ospedale, il Ponente, con le emergenze rappresentate da Albenga e San Paolo e nel Levante. Il caso dell’ospedale San Martino dimostra che la situazione della sanità in Liguria è arrivata un punto di non ritorno. Mancano le risorse, manca una regia, manca una capacità di programmazione. E questo è imputabile alle non scelte dell’assessore alla Sanità della regione Liguria, ovvero Giovanni Toti”, conclude.

