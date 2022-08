Sanremo, cambio alla segreteria generale del Comune: arriva Monica Di Marco

Sanremo. È Monica Di Marco il nuovo segretario generale di Palazzo Bellevue nominato dal sindaco Alberto Biancheri dopo le dimissioni presentate nelle scorse settimana dalla ex Stefania Caviglia. Di Marco, imperiese di origini, era attualmente in servizio nel Comune di Ventimiglia dove ha dovuto affrontare la crisi e poi la caduta della giunta Scullino. Prima di arrivare nella città di confine ha attraversato in veste di segretario generale diversi comuni di Ponente, tra cui anche quello di Alassio. L’entrata ufficiale in Comune avverrà domani, primo settembre.

