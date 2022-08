Genova. Ha scippato una coppia di sessantenni per strada, strappando una collanina e fuggendo per via Cornigliano inseguito dai due. Protagonista una ragazzo algerino che, quando poco dopo è stato fermato dai poliziotti delle volanti ha dichiarato di avere 16 anni.

Ma per gli agenti dell’Upg quel ragazzino, che nel frattempo aveva nascosto la collanina dentro una scarpa, sembrava un po’ troppo grande per essere minorenne.

