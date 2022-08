Terzo Valico, scavi completati all’81%: nei prossimi mesi al via l’armamento delle gallerie

Genova. È arrivato quasi all’81% lo scavo delle gallerie del Terzo Valico e nei prossimi mesi inizieranno i lavori di armamento della linea. Lo ha annunciato Calogero Mauceri, commissario straordinario dell’opera, a margine della firma del protocollo d’intesa per la riqualificazione delle aree interessate dalla riattivazione della linea del Campasso.

“Sono stati scavati quasi 81 chilometri di gallerie – ha detto Mauceri -. Ne rimangono 16 ed entro ottobre-novembre verrà abbattuto il diaframma della galleria di Fegino, quindi avremo sia a Nord che a Sud 22 chilometri di linea. Questo consentirà di mettere in opera una metodologia di lavoro per cui, mentre alcune imprese sono ancora impegnate nello scavo, si iniziano i lavori di armamento che ci dovrebbero assicurare una tempistica assolutamente coerente coi tempi del Pnrr“. La data prevista per il completamento dei lavori rimane dicembre 2024.

» leggi tutto su www.genova24.it