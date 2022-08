Tutto pronto per l’evento “Triora come Hogwarts”

Triora. Domenica 4 settembre, presso il borgo delle streghe, dalle ore 10 avrà luogo una caccia pensata per grandi e piccini appassionati della saga, che si intitolerà “Harry Potter e le Streghe di Triora”. Per l’occasione, quindi, si presenterà un format diverso per vivere la magia del luogo attraverso la saga del maghetto più amato del mondo.

Dopo il grande successo del treno Genova Hogwarts Express, del castello magico e dei vari raduni Genova come Hogwarts, Finalborgo come Hogwarts, Rapallo come Hogwarts, è un lieto evento per “Avventure Cittadine Genova” tornare a Triora.

