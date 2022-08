Vandalismi, scippi e pietre contro i treni, a Pontedecimo sopralluogo dell’assessore Gambino e incontro con gli abitanti

Genova. Un’isola felice rispetto ad altri quartieri della città ma ultimamente qualcosa sembra essere cambiato. Schiamazzi, vandalismi e anche alcuni tentativi di scippo stanno allarmando i cittadini del quartiere di Pontedecimo in Valpolcevera. A creare preoccupazione sarebbero in particolare alcuni minorenni, in parte italiani e in parte stranieri (non si tratta in questo caso di minori non accompagnati) che sono soliti in particolare ritrovarsi fino a tarda notte nei giardini di via Coni Zugna.

Per questo, grazie alla mediazione del presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo, hanno incontrato l’assessore alla sicurezza del comune di Genova Sergio Gambino che ha effettuato un sopralluogo in zona ascoltando le preoccupazioni dei cittadini.

» leggi tutto su www.genova24.it