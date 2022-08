Via di Porta Soprana, esteso il doppio senso fino al posteggio della polizia: esclusi i parcheggi moto

Genova. Per tutti i motociclisti, scooteristi e vespisti genovesi una buona notizia. Anzi no. Palo-fuori e rimessa dal fondo. La metafora calcistica è il metaforico commento che ci introduce alla novità che sarà posta in essere nei prossimi giorni e che riguarda la via con una delle riserve strategiche di posti moto più controverse della città.

Parliamo di via di Porta Soprana, che comprende una trentina di stalli per le due ruote (e che con la solita ‘fantasia’ della disperazione posteggistica-lavorativa diventano quotidianamente anche di più) ma che, visto che la strada è a senso unico, sono raggiungibili solamente passando da Carignano, attraverso via Ravasco e via del Colle, quest’ultima regolata come zona a traffico limitato. Quindi di fatto off limits per i non residenti.

