Vita notturna fuori controllo, cittadini esasperati: “Non possiamo andare avanti così, dove sono le autorità?”

Lo sport preferito sembra essere diventato urlare e lanciarsi contro le serrande, oppure prenderle a calci, pur di svegliare chi abita lì attorno. Il mattino dopo restano escrementi, vomito e arredi dei dehor buttati a terra. Ma non è finita qui perché questi episodi non avvengono a ridosso del fine settimana ma anche gli altri giorni. Questa mattina alcuni residenti della zona centrale che coinvolge il quadrilatero da Via Sapri, Corso Cavour e si chiude ricongiungendosi con Via Prione non hanno chiuso occhio fino alle 5. I problemi non finiscono, perché una serie di segnalazioni sono arrivate, in giornata, anche da Piazza Garibaldi con due diverbi importanti, tra sconosciuti e non, culminati in un fuggi fuggi generale. Tutti questi cittadini si fanno una sola domanda: dove sono le autorità?

Nel caso delle segnalazioni dal centro storico, la situazione ha cominciato a “scaldarsi” a partire dalla mezzanotte. L’apice è stato raggiunto quando è avvenuto ciò che si raccontava all’inizio: sono cominciate le urla e sono arrivati i boati contro le serrande. Una situazione incontrollabile che ha spinto i residenti a chiamare le forze dell’ordine non una ma due volte. Ma non è solo quanto avvenuto questa mattina prima dell’alba che ha spinto i residenti a cercare risposte, a loro avviso rimaste inascoltate. Le divergenze con la vita notturna del centro sono diventate incolmabili ma separarsi è impossibile. Un gruppo di cittadini ha contattato Città della Spezia per raccontare questo peso che si trascinano da mesi, se non addirittura da anni.

