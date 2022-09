A tre ore dalla fine, il mercato dello Spezia è ancora in stallo

La sabbia nella clessidra è ormai un velo e lo Spezia non ha ancora chiuso neanche un’operazione di mercato nell’ultimo giorno utile. Alle 20 si chiude la finestra delle trattative con il direttore tecnico Riccardo Pecini dislocato a Milano per tentare di concludere partenze ed entrate e, dall’altra parte dell’asse e con qualche passaggio intermedio, l’ad Nishant Tella che deve dare il via libera alle operazioni e firmare. Lo stallo però permane e alle 16.30 non ci sono chiusure alle viste.

Neanche il prestito di Ethan Ampadu dal Chelsea è stato ancora concluso. Il gallese, giocatore extracomunitario da dopo la Brexit, attende nel Regno Unito, dove ci sono incaricati dello Spezia pronti a raggiungerlo, di mettere nero su bianco il suo approdo in maglia bianca prima di prendere un aereo e volare verso l’Italia per formalizzare. Tutto fermo.

