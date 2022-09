Addio al professor Mario Benzi, grande studioso delle civiltà antiche nel Mediterraneo

E’ morto all’età di 80 anni Mario Domenico Benzi, accademico spezzino per cinquant’anni stimato professore dell’Università di Pisa. Era uno dei più importanti studiosi al mondo delle civiltà mediterranee dell’Età del Bronzo, autore di studi fondamentali per la comprensione del mondo antico preromano nel Dodecaneso, in Turchia e a Creta.

Dopo gli studi presso il liceo classico Costa, si laureò a Pisa per intraprendere nella città toscana una carriera che lo portò fino al ruolo di professore ordinario del Dipartimento di Scienze storiche del mondo antico. Ha tenuto per oltre trent’anni corsi di Civiltà Egee, poi Archeologia Egea, che ha fatto appassionare generazioni di studenti. E’ stato membro e relatore di Archeologia e Civiltà Egee presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene.

