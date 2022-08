Allegri: “Contava vincere, la Juve deve essere contenta. Dato noi coraggio allo Spezia”

È un Massimiliano Allegri soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Sky e DAZN dopo aver battuto per 2-0 lo Spezia, al termine di una partita in cui le Aquile hanno tenuto per gran parte del tempo il pallino del gioco in mano, ma a strappare i tre punti sono stati i bianconeri: “L’importante è portare a casa i risultati perché la condizione non è ancora ottimale. Ci sono partite ogni tre giorni, la conoscenza all’interno della squadra non è semplice visto che ci sono giocatori nuovi. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita: dopo aver fatto 25-30 minuti buoni nel primo tempo, abbiamo perso qualche palla in modo banale e ci siamo tirati troppo indietro. Questi momenti possono capitare ma vanno fatti passare senza nessun rischio: Vlahovic rimaneva alto sui difensori e ci hanno infilato per 2-3 volte. Abbiamo avuto qualche difficoltà dopo un buon inizio. Abbiamo rallentato un po’, la palla era troppo ferma e abbiamo dato coraggio allo Spezia. Ma l’importante era vincere, bisogna essere contenti ma bisogna anche migliorare”.

Il tecnico bianconero continua a battere sull’importanza del risultato, anche al fronte di una prestazione tutt’altro che scintillante: “Ora è importante portare a casa il risultato, poi ci sono partite in cui si gioca meglio. Ci sono anche gli avversari, ma è normale che si debba crescere: i giocatori in difficoltà vanno aiutati. La Juventus lo scorso anno non ha vinto niente, ci vuole l’aiuto di tutti: è giusto che ci fischino se le cose vanno male. C’è differenza tra essere belli ed efficaci: bisogna essere efficaci. A me essere ‘bellini’ e non vincenti, non piace”.

