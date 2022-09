Arcieri liguri sul podio ai Tricolori Targa di Oderzo

Oderzo. I campionati italiani Targa a Oderzo, in provincia di Treviso, disputati nel lo scorso weekend con le finali in piazza Grande, vedono ancora una volta gli arcieri delle società liguri raggiungere il podio.

La venticinquenne savonese Chiara Rebagliati, oro in estate ai World Games, conduce la società capitolina degli Arcieri Torrevecchia verso la vittoria ai Campionati Italiani nel mixed team. Insieme al compagno Mandia, Rebagliati si impone in finale sugli Arcieri Montalcino (Landi, Santi) allo shoot off 5-4 (19-17).

