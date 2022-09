Camogli: Festa San Prospero, doppia processione e fuochi

A Camogli festeggiamenti in onore di San Prospero, dopo il Triduo di preparazione, giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 settembre con la Messa delle 18 nella basilica di Santa Maria Assunta. Le previsioni meteo per sabato 3 settembre non sono buone, quindi si dovrà attendere conferma.

Il programma prevede alle 20 canto dei Vespri in basilica presieduti da don Danilo Dellepiane e al monastero di San Prospero presieduti dall’abate generale dom Diego Maria Rosa. Poi processione dalla basilica con l’arca del Santo e dal monastero con le reliquie. Dopo essersi congiunte in piazza Amendola percorreranno le vie Repubblica, XX Settembre, Cuneo e Ferrari. In corso Garibaldi (lungomare), i 21 colpi prima di raggiungere piazza Colombo dove, come vuole la tradizione, avrà luogo la “corsa della Cassa” su per la scalinata della basilica. Ad accompagnare le due processioni la Banda Musicale “Città di Camogli – G. Puccini” e la Filarmonica “Rossini” di Recco. Finale con lo spettacolo pirotecnico su Rivo Giorgio.

