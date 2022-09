Camogli: “Miraggi & Distopie”, mostra a Caste Dragone

Castel Dragone, a Camogli, è stata sede di una doppia inaugurazione. Come ha precisato Elisabetta Anversa, assessore a Turismo e Cultura, sia della mostra di arte figurativa di Mela Sfregola e Daniel Menck dal titolo “Miraggi & Distopie”, sia della ristrutturazione di alcune parti del castello. L’amministrazione comunale prosegue così il progetto di dare risalto agli artisti locali: come avvenuto in passato per Pilino Donati ed Alberto Perini, così per questi due artisti che da anni sono residenti a Camogli.

La mostra, ad ingresso gratuito, è aperta fino al 18 settembre il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 20; il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

