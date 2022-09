Carenze di organico in tribunale e sciopero degli avvocati il 12 settembre: la prossima settimana il vicepresidente del Csm Ermini a Genova

Genova. Ancora è difficile capire se lo sciopero degli avvocati genovesi, indetto dalla Camera Penale Ligure, per il prossimo 12 settembre, giorno in cui presso il tribunale di Genova ricomincia il processo per il crollo del ponte Morandi, sarà revocato o meno ma oggi un passo avanti è stato fatto.

Questa mattina infatti il presidente della Camera penale Fabiana Cilio e il segretario Nicola Scodnik hanno incontrato a Roma il ministro della giustizia, Marta Cartabia ed il vicepresidente del CSM David Ermini presso la sede del ministero per spiegare le ragioni dell’astensione indetta proprio per la cronica mancanza di organico in particolare nel settore penale.

