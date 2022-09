Caro energia, a Pontinvrea istituito un fondo a sostegno di attività commerciali e cittadini

Pontinvrea. Il sindaco di Pontinvrea istituisce il fondo per il sostegno per i cittadini e per le attività commerciali messi in ginocchio dal caro bollette.

“Abbiamo deciso di mettere in campo questa iniziativa – ha dichiarato Matteo Camiciottoli – per andare incontro alle famiglie e le attività commerciali del nostro già fragile tessuto sociale. Purtroppo in questo turbinio di aumenti dal mio punto di vista con una grande parte speculativa, non si è tenuto conto che nell’entroterra la maggior parte dei cittadini si riscalda a pellet, che ha subito aumenti ingiustificati e sui quali nessuno a pensato di metterci la testa, confermando purtroppo che in Italia abbiamo cittadini di serie A e cittadini di serie B, che però pagano e tasse allo stesso modo”.

