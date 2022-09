Celle Ligure, il primatista africano dei 100 metri in allenamento all’”Olmo-Ferro”

Celle Ligure. Ospite di rilievo nel complesso sportivo “Olmo-Ferro“. Non è passata infatti inosservata la presenza di Ferdinand Omanyala, centometrista keniano, primatista africano dei 100 metri piani, allenatosi in questi giorni nella pista d’atletica dell’impianto di Celle.

Ventisei anni (classe 1996) Omanyala può vantare un personale storico di 9″77. Cronometraggio che vale, in assoluto, l‘ottava migliore prestazione di sempre. Non più tardi di un mese fa è stato protagonista ai Giochi del Commonwealth – tenutisi a luglio – dove ha corso in 10″02.

