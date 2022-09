Chiavari: Il Cif e il macramé alla Biennale del merletto

Da Simona Gazzolo, Centro Italiano Femminile (Cif) di Chiavari

Il Cif di Chiavari quale capofila per il macramè della Liguria, partecipa assieme ad altre realtà quali la Società Economica di Chiavari, La storica associazione genovese De Fabula, alla rassegna del saper fare i merletti italiani candidati a patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco, questo prestigioso evento si terrà ed è stato organizzato dal Museo di Palazzo Mocenigo di Venezia, in occasione della Biennale del Merletto di Burano per tanto Venerdì 2 settembre dalle ore 10 alle 15, nel palazzo veneziano, il macramè ligure,Luciana Brescia, eseguirà dal vivo l’annodatura a mano che sarà accompagnata dalla proiezione di video e di immagini della storia e dei manufatti vi sarà anche l’esposizione di lavori realizzati dalle merlettaie del CIF di Chiavari, esguiti dalle maestre Demartini , Segale e Malatesta e dell’associazione genovese “De fabula”e della scuola camogliese curata dalla compianta Tina Leali Rizzi.

Storia. Il Cif il 21 maggio del 2005 nel contesto della prestigiosa Mostra del Tigullio presentava nello storico Palazzo Rocca una mostra “un nodo venuto dal mare” ricca esposizione di manufatti esguiti da molte maestre merlettaie del comprensorio evento organizzato anche per perorare la “causa” macramè doc del tigullio, qualche anno fa Chiavari, Genova e Camogli hanno firmato due paralleli protocolli d’intesa a sostegno del progetto di candidatura Unesco.

