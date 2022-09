Chiavari: “Indennità aumentate e dichiarazioni imbarazzanti”

Da Nicola Orecchia e Giovanni Giardini, consiglieri comunali in Chiavari

La dichiarazione del Sindaco Messuti in merito all’aumento delle indennità di funzione che spettano ai membri della sua Giunta (con delibera dello scorso 11 agosto) è alquanto imbarazzante per lui che parla e soprattutto per chi lo legge.

“……I compensi risultavano non adeguati all’impegno e alle molteplici responsabilità assunte ogni giorno per amministrare il nostro Comune…..”

Ma come?

Quando è stato “scelto” come candidato Sindaco non è stato informato sul suo futuro compenso?

Essendo stato il “predestinato” a portare avanti l’opera del defunto Di Capua non ricorda che già ai tempi lo stesso dichiarava di voler depennare parte del suo compenso?

La Dott. Canepa, Vedova Di Capua, con il “suo invito” unitamente al Sindaco, ha dato indirizzo alla Dirigente competente di aumentare gli stipendi, nel suo ruolo di assessore ai servizi sociali, forse non ha riflettuto sul momento particolare in cui versano i nostri cittadini, la nostra città, la nostra Regione e l’intera Italia?

Ancora Messuti dichiara:

“……Per far fronte a queste spese (aumento indennità) lo Stato ha garantito un contributo al Comune per tre anni”, questo è veramente imbarazzante.

