Comune di Genova, chiuso il progetto Neet: 45 giovani coinvolti per ripensare la città

Genova. Si è appena concluso il progetto Neet (Nuove Energie Emergono dai Territori), un bando emesso da Anci e finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili, che ha coinvolto 45 giovani tra i 18 e i 29 anni in un programma di attività dal quale, grazie alla collaborazione tra le città di Genova e di Livorno, è scaturito un laboratorio progettuale “per la progettazione di città che siano centri per nuove idee, per la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro”.

Il Comune di Genova è stato capofila del progetto, che ha come partner Città Metropolitana, Alfa– Agenzia Regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, DISFOR (Università degli Studi di Genova), Forum del Terzo Settore di Genova, associazione Amistà, Job Centre.

» leggi tutto su www.genova24.it