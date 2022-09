Loano. Si è conclusa il 28 agosto a Quebec City in Canada l’incredibile estate “azzurra” di Beatrice Andina.

L’atleta loanese, classe 2005, già pluricampionessa italiana con la Rari Nantes Savona, è stata selezionata, assieme a ben cinque compagne di squadra, per rappresentare la Nazionale italiana Juniores di nuoto sincronizzato ai LEN European Junior Artistic Swimming Championship di Alicante in Spagna ed ai Fina World Junior Artistic Swimming Championship in Canada.

» leggi tutto su www.ivg.it