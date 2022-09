Fiorentina alla carica per Nikolaou: Nastasic e Zurkowski sul piatto. Empoli terzo incomodo

Ultime ore di mercato più bollenti di ciò che ci si aspettava alla vigilia in casa Spezia. In queste ore il club di Via Melara avrebbe ricevuto un’offerta dalla Fiorentina per Dimitrios Nikolaou, con i viola che hanno messo sul piatto il cartellino di Szymon Zurkowski e quello del difensore centrale Matija Nastasic più un conguaglio economico, mantenendo il 50% della futura rivendita del polacco, per strappare allo Spezia il centrale greco. Il dt Pecini starebbe ragionando sull’offerta del club toscano, che alletta ma deve comunque far quadrare i conti. Se lo stipendio di Zurkowski creerebbe problemi per le casse dello Spezia, quello di Nastasic è completamente fuori dai parametri (1.6 milioni di euro).

Allo stesso modo l’offerta presentata dalla Fiorentina potrebbe essere anche un bluff per mettere pressione all’Empoli, che da tempo cerca di riportare in maglia azzurra Zurkowski e con cui la Fiorentina avrà un incontro nelle prossime ore. Tanti i nomi sul tavolo, da Bajrami al terzino Parisi, oltre a Terzic che potrebbe fare il percorso Firenze-Empoli. Ore calde e Spezia attento: l’ingresso a centrocampo potrebbe davvero arrivare.

