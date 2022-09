Il mercato delude, un gruppo di tifosi a colloquio con Philip Platek

Hanno espresso la propria delusione per l’esito del calciomercato estivo e chiesto conferma dell’impegno per il bene dello Spezia Calcio. Qualche decina di tifosi ha avuto un colloquio questo pomeriggio con una parte della dirigenza aquilotta presso il centro sportivo Ferdeghini. Accolti dallo slo Giuseppe Giampietri, hanno avuto modo di incontrare il presidente Philip Platek e l’ad Nicolò Peri nella sede del club, chiedendo la massima trasparenza nel rapporto con la piazza quando si parla di obiettivi. Dai vertici del club rassicurazioni sulla serietà del progetto e convinzione di aver lavorato per mettere in condizione gli aquilotti di centrare la salvezza anche in questa stagione.

