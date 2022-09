“In spiaggia senza filtri” di Assonautica, raccolti oltre 6.500 mozziconi ad Albisola Superiore

Albisola Superiore. Assonautica continua la sua campagna di sensibilizzazione sul problema dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente. Lunedì 29 agosto, per il quinto appuntamento del progetto “Proteggiamo il mare” è stata scelta la “spiaggia centrale” di Albisola Superiore, riprendendo ancora una volta il titolo “In spiaggia senza filtri”, utilizzato fin dall’estate del 2019, quando l’amministrazione del Comune aveva organizzato le prime giornate di raccolta di mozziconi sulle spiagge del territorio comunale, in collaborazione con Assonautica.

All’evento, patrocinato dal Comune di Albisola Superiore, hanno partecipato 15 soci ai quali si sono uniti altri sostenitori del progetto in difesa del mare. Come avvenuto già nelle precedenti giornate ecologiche di Assonautica, il “raccolto” è stato molto consistente, più di 6.500 i mozziconi che non finiranno in mare grazie ai volontari che hanno partecipato alla raccolta sulla spiaggia e sulla passeggiata Eugenio Montale.

