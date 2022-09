Intesa tra Riomaggiore e Ireti per la messa in sicurezza dei tre torrenti che attraversano il territorio comunale

Firmato questa mattina dal sindaco del Comune di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e dell’amministratore delegato di IRETI S.p.A. (società del Gruppo IREN) Fabio Giuseppini un accordo per la messa in sicurezza idraulica dei tre torrenti che attraversano il territorio comunale riomaggiorese.

Nel quadro di una più ampia collaborazione con i territori e con il Parco nazionale delle Cinque Terre, IRETI e il Comune costituiranno un gruppo di lavoro tecnico che si occuperà della messa in sicurezza idraulica del Torrente Rio Groppo, con stesura di un progetto definitivo, della messa in sicurezza idraulica del Torrente Rio Finale (3° Lotto) con la stesura di un piano di fattibilità tecnico-economica e della messa in sicurezza idraulica del Torrente Rio Major, con la stesura di un piano di fattibilità tecnico-economica. I progetti prevedono inoltre il rinnovo delle condotte acquedottistiche e fognarie presenti nei rispettivi alvei.

“Con questo accordo – dichiara la sindaca Pecunia – si attua una fondamentale attività di programmazione. Stiamo affrontando, grazie al supporto di Iren, il tema estremamente complesso della risoluzione delle criticità idrauliche dei torrenti e attraverso questi interventi sarà possibile migliorare la classe di pericolosità idraulica nei centri storici, garantendo maggiore sicurezza alla popolazione e alle attività commerciali presenti. In particolare, la progettazione relativa allo scolmatore di Riomaggiore potrà essere affrontata in questa prima fase in termini di fattibilità, consentendo di avviare un confronto con le istituzioni competenti per la ricerca dei finanziamenti”.

“Gli interventi al centro del Protocollo d’Intesa hanno un elevato grado di complessità, anche per le caratteristiche peculiari del territorio in cui siamo chiamati a intervenire – commenta l’ad Giuseppini –. In questo contesto, il documento che abbiamo siglato ci consente di lavorare in stretta collaborazione con l’Amministrazione locale per mettere a terra in maniera efficace progetti che potranno migliorare la qualità dei servizi che eroghiamo sul territorio”.

