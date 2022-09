Lo Spezia sulla promessa croata Matija Frigan del Rijeka

A distanza di qualche anno, torna il filo diretto tra lo Spezia e il Rijeka, che in questo ultimo giorno di calciomercato sono vicine a chiudere una doppia operazione entrata-uscita. Dal Golfo dei Poeti è in partenza Samuel Mraz, che dopo aver visto sfumare la possibilità Palermo, che ha virato su Luca Vido come vice Brunori, ha trovato un accordo di massima con il club croato, pronto ad accoglierlo a titolo definitivo.

E da Fiume lo Spezia è pronto ad accogliere un giovane attaccante, Matija Frigan, classe 2003, che proprio in queste ore starebbe definendo il suo passaggio in Liguria. Operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto: Gotti avrà un rinforzo in più per il suo reparto offensivo. Si tratta di una promessa del calcio croato, con alle spalle un campionato di seconda divisione con l’Orijent a soli 17 anni (13 presenze, 4 gol e due assist) e uno di prima divisione il Hrvatski Dragovoljac (15 presenze e 3 reti), squadra che era retrocessa già a meta campionato, ma che grazie a lui e a Veldin Hodza (altra promessa fiumana) ha stupito tutto a primavera per la qualità del gioco.

