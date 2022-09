Minori non accompagnati, Lodi: “Comune incapace a gestirli, serve una commissione urgente”

Genova. “A Genova la situazione gestita a tentativi dall’amministrazione comunale” sul tema dell’accoglienza dei minori non accompagnati “manifesta una incapacità politica e amministrativa della giunta precedente che si ritrova anche in questa attuale che si traduce nel non organizzare in maniera organica quella che deve essere una accoglienza strutturata e pensata. E tutto questo a discapito degli enti gestori e delle ragazze e dei ragazzi stessi”.

Lo scrive in una nota Cristina Lodi, consigliera comunale del Pd, ricordando di aver chiesto “con urgenza anche in qualità di vicepresidente della commissione competente una commissione consiliare urgente sul tema. La prima richiesta è del 12 luglio, poi un sollecito il 22 luglio ed un ulteriore sollecito il 29 agosto. Il silenzio in risposta”.

