Politiche 2022, Lanza (SI): “Istruzione gratuita dal nido all’università e rilanciare gli investimenti nella ricerca”

Savona. “Matteo Salvini propone di reintrodurre il servizio militare obbligatorio per “insegnare un po’ di rispetto ed educazione a questi giovani d’oggi”. Giorgia Meloni parla di devianze giovanili mettendo in un unico calderone disturbi alimentari e comportamenti violenti, annullando le difficoltà che ha vissuto una generazione costretta a formarsi e vivere la propria socialità in Dad. Nel frattempo nelle regioni a guida Fratelli d’Italia, il diritto all’aborto è più una corsa ad ostacoli per le giovani donne, piuttosto che un diritto vero e proprio. E nel frattempo come in “Don’t look up” si fa finta di niente verso la crisi climatica che non è più alle porte, è già fra noi come dimostra la siccità di questa estate e gli eventi estremi che interessano il nostro territorio ciclicamente”. A dirlo è il consigliere comunale di Sinistra Italiana Luigi Lanza.

“Sono ricette che guardano al passato e mostrano la natura bigotta e reazionaria della destra italiana, roba da “boomer”. Per questo è necessario un modello radicalmente alternativo che metta al centro di un programma di cambiamento per l’Italia i bisogni delle giovani generazioni”.

