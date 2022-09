Quiliano, dal consiglio comunale via libera allo stanziamento di nuove risorse

Quiliano. Nella giornata di martedì 30 agosto scorso si è svolto il consiglio comunale di Quiliano.

Tra le altre tematiche discusse durante la seduta, si osservano le risorse messe a disposizione: finanziamento per la Manifestazione “Premio Quiliano Cinema” in programma per i giorni 3 e 4 Settembre 2022; contributo imputato a spese di mantenimento e funzionamento della Scuola Materna; contributo vincolato e quindi destinato all’acquisto di nuovi libri per la nostra Biblioteca civica; contributo Regione Liguria – Riparto Fondo Montagna; dividendo relativo all’utile conseguito dalla partecipata SAT nel 2021. Destinato per euro 34.413,72 per manutenzione straordinaria alvei dei fiumi e delle opere idrauliche; Euro 5.000,00 quale contributo all’Associazione Volontari Protezione Civile per l’acquisto di un nuovo modulo anti incendio boschivo da installare su un veicolo già in dotazione, con l’obiettivo di implementare le risorse necessarie alla tutela e alla salvaguardia del territorio e dei cittadini. Il suddetto modulo potrà essere utilizzato per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi, per la pulizia dal fango delle strade, in caso di emergenze idrogeologiche e per il trasporto di acqua non potabile per animali o altri usi, sempre in caso di emergenza.

