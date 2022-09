Sampdoria, ecco Pussetto e Aimone

Genova. L’ultimo colpo di mercato della Samp, è stato Ignacio Pussetto (classe 95 e dunque Over 22), attaccante esterno che l’Udinese ha prelevato nel 2018 dall’Huracan e che poi, dal 2020 ad oggi, è rimbalzato fra Udine e Watford e per fargli posto fra gli slot Over 22, la Samp ha ceduto Maxime Leverbe a Benevento, sostituendolo con Bruno Aimone, difensore argentino, classe 2002 di proprietà dell’Hellas Verona, un ex Belgrano, che lo scorso campionato ha giocato in prestito nella Reggina, in Serie B (e non da titolare: 16 partite).

La cessione di Fabio Depaoli al’Hellas Verona, ha consentito, invece, di mettere in lista Andrea Conti, che oggi si è regolarmente allenato in gruppo

