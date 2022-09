San Fruttuoso, due mesi di passione per i residenti: eliminati i parcheggi per cantiere Ireti

Genova. Saranno due mesi durissimi per i residenti di San Fruttuoso, dove la centralissima via Giovanni Torti sarà interessata da un lungo cantiere di Ireti finalizzato alla sostituzione delle tubature di acqua e gas e che occuperà parte della strada fino a novembre.

Secondo quanto disposto dal Comune di Genova, infatti, il cantiere, che proseguirà quello terminato nei mesi scorsi, sarà articolato in tre fasi: partendo da ponente, infatti, il primo step riguarderà circa trenta metri a cavallo con l’intersezione con via Imperiale, il secondo trenta metri più a levante e infine il terzo fino all’innesto con via Marina Di Robilant.

