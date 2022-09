Savona Calcio, Riccardo Quintavalle si riallaccia gli scarpini: “Bello rimettersi in discussione con ragazzi di vent’anni più giovani”

Savona. A “Sanna” si stanno sudando sette camicie per far si di poter ripartire e centrare l’obiettivo promozione, inaugurando al meglio il percorso della nuova società: “Work in progress”, la pentola biancoblù non smette di bollire.

Una novità sta nell’annunciato ingresso in rosa del centrocampista Stefano Caredda, calciatore dalla grande esperienza tra i campi locali, tra cui proprio il Savona circa 16 anni fa. Inoltre filtra positività nel chiudere per quattro innesti dal genovese che sarebbero fondamentali per arrivare ad un numero decisamente migliore, quasi insperato sotto certi aspetti.

