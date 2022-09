Scontro Bassetti-Crisanti. L’infettivologo ligure: “Legalizzare le droghe leggere? Sono e sarò sempre contrario”

Liguria. “Essendo io un medico, sono e sarò sempre contro ogni tipo di legalizzazione. Sono sempre stato contro ogni tipo di droga a scopo ricreativo, sociale e ludico”. Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, dopo la proposta di Andrea Crisanti di legalizzare le droghe leggere.

“Avendo visto i danni diretti della droga pesante, e quelli indiretti, come trasmissione attraverso le siringhe di epatite B, C e Hiv, un medico dovrebbe sempre essere contro tutte le droghe. Ogni droga ha effetto sul nostro sistema nervoso e non solo, e porta a dipendenza”, ha detto Bassetti in un’intervista all’Adnkronos Salute.

» leggi tutto su www.ivg.it