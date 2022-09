Sestri: sabato 10 settembre “A bordo del Leudo: dal museo al mare”

Da Sabrina Lastrico, Cooperativa Solidarietà e Lavoro

Per tutti gli amanti del mare, sabato 10 settembre l’Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro organizza a Sestri Levante una minicrociera con aperitivo sul “Nuovo Aiuto di Dio”, ultimo Leudo navigante in Liguria.

Alle ore 16:30 presso il Museo Archeologico l’operatrice didattica Valentina Cavalieri accompagnerà i partecipanti alla visita del Museo, per introdurre la storia della navigazione che ha legato il borgo al mare e ai leudi, piccoli velieri tipici del Levante Ligure.

A seguire, imbarco sul “Nuovo Aiuto di Dio”, per prendere il largo nel Golfo del Tigullio e immergersi nel blu di un mare cristallino, godendo dei meravigliosi paesaggi della costa visti dal mare, degustando un piacevole aperitivo.

