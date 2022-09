Si chiude con il colpo Ampadu, ma per Gotti niente attaccante

Poco prima delle 19, il contratto di Ethan Ampadu è depositato presso la Lega di serie A. E’ l’unica trattativa in entrata conclusa dallo Spezia nell’ultimo giorno di calciomercato, quello da cui il tecnico Luca Gotti si aspettava dalla società un aiuto “per noi e per sé stessa”, parafrasando il concetto espresso ieri sera dopo la partita contro la Juventus. Ha atteso un rinforzo per reparto, alla fine accoglie un elemento di alto profilo e grande duttilità come il gallese, capace di giocare sia in difesa che a centrocampo, ma deve rinunciare all’attaccante.

Nell’ultimo mese di trattative, dal 2 agosto al 1° settembre, Riccardo Pecini porta in maglia bianca tre calciatori: Kovalenko dall’Atalanta, Dragowski dalla Fiorentina e infine il jolly del Chelsea. Per strada, nello stesso lasso di tempo, rimangono Vignali (Como), Provedel (Lazio), Maggiore (Salernitana) e Antiste (Sassuolo). Prima avevano detto addio Erlic (Sassuolo), Leo Sena (rescissione) e Manaj (Watford); tragitto verso il golfo per Ekdal (Sampdoria), Caldara e Maldini (Milan). Rientrano Holm (SonderyjskE), Leo Sanca (Casa Pia) e Ellertsson (Spal), confermati in rosa.

