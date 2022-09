Siccità, governo riconosce lo stato di emergenza per la Liguria: in arrivo 5,7 milioni per le infrastrutture

Genova. Via libera da parte del Consiglio dei Ministri al riconoscimento dello Stato di Emergenza per la siccità in Liguria, con lo stanziamento di 5,7 milioni di euro, a fronte di una richiesta per complessivi 7,5 milioni di euro, sulla base dell’istruttoria tra Regione e il Dipartimento nazionale di Protezione civile, con l’indicazione di una serie di interventi non strutturali e urgenti.

La richiesta per lo Stato di emergenza era stata formulata lo scorso 7 luglio, dopo la dichiarazione della situazione di ‘alta severità idrica‘ da parte delle Autorità di Distretto del bacino del Po e dell’Appennino Settentrionale, in cui ricadono rispettivamente i bacini padani e tirrenici liguri.

