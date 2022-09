Veleggiata di fine estate alla LNI di Varazze: “Tre generazioni un gioiello”

A Varazze, il 3 e 4 settembre, il mondo dello sport (vela, golf, camminata veloce, mountain bike) e della Solidarietà (Protezione Civile, Oratorio Don Bosco, San Vincenzo, Caritas di Varazze), si legano nel segno di un importante anniversario: … “Tre generazioni un gioiello”, i 120 anni di attività della Gioielleria Salvemini di Genova e Varazze: … Stile, tradizione e innovazione. Una ricorrenza che la Salvemini vuole festeggiare con “il Cuore, nel cuore di Varazze”, e … se vuoi, anche con Te.

La Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, nel contesto della grande manifestazione voluta dalla Gioielleria Salvemini: … due giorni di Sport e Solidarietà, organizza una veleggiata sociale con percorso Varazze-Celle Ligure-Varazze denominata, per l’appunto, “Tre generazioni, un gioiello”, che si svolgerà domenica 4 settembre.

Programma della veleggiata:

– Ore 8,30 – 9,15: Iscrizione – Si può fare anche il giorno stesso della veleggiata tra le 8:30 e le 9:15, non oltre, presso la segreteria della Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, che si trova nella Marina, in via dei Tornitori 10. I moduli si possono anche scaricare online dal sito https://tregenerazioniungioiello.sisisoftware.net/

– Ore 9,30: Briefing – Gli iscritti si dovranno presentare alle ore 9.30, sempre presso la sede della Lega Navale Italiana per il briefing gara.

– Ore 16,30: Premiazione (Coppa agli equipaggi delle barche arrivate in prima, seconda e terza posizione), consegna gadget ai partecipanti e rinfresco presso la sede della Lega Navale di Varazze, alla presenza del sindaco Luigi Pierfederici e dei rappresentanti della Marina di Varazze. Ad ogni imbarcazione partecipante verrà regalato un braccialetto in argento, intitolato “Varazze 2022” e al termine della premiazione, fra tutti i partecipanti, verrà estratto a sorte un orologio “Bomberg”.

