Villa Gentile, l’impianto affidato al consorzio Obiettivo Sport e Salute 4.0. Bianchi: “Garantita la continuità per le attività sportive”

Genova. “Siamo molto soddisfatti del risultato perché in pochissimo tempo siamo riusciti a dare continuità della gestione e della fruizione di uno degli impianti sportivi più importanti della città, garantendo al quartiere la possibilità di usufruire del parco pubblico ogni giorno”. Questo il commento del neo assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi alla notizia dell’affidamento dell’impianto di Villa Gentile di Sturla al consorzio Obiettivo Sport e Salute 4.0.

Individuato attraverso una manifestazione di interesse pubblico chiusa lo scorso 23 agosto, il nuovo gestore subentra al precedente che aveva comunicato al Comune di Genova la riconsegna dell’impianto il prossimo 5 settembre. “Come ci eravamo impegnati – spiega l’assessore – Villa Gentile proseguirà la propria attività senza soluzione di continuità per tutti gli sportivi, amatoriali e professionisti. Dalla prossima settimana quindi, esaurite le consuete ferie estive durante le quali comunque è stato assicurato l’accesso ai professionisti per gli allenamenti, Villa Gentile sarà regolarmente aperta anche per l’attività sportiva delle scolaresche, fino alle 14. Abbiamo formalizzato il contratto con il nuovo consorzio, tutto genovese, che fino a fine giugno del prossimo anno gestirà l’impianto in dialogo con la Fidal, un fattore importante voluto dalla nostra amministrazione per valorizzare un polo strategico per l’atletica genovese”.

