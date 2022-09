Zoagli: “Il compattatore plastica deve essere spostato, chi paga?”

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare

Dopo aver inviato la lettera al Ministro della Cultura Avv. Dario Franceschini, in merito al compattatore per bottiglie di plastica, posizionato in data 8 luglio 2022 nel posto meno idoneo, in Piazza XXVII Dicembre nel Comune di Zoagli, o in merito a quanto sopra o per accertamenti, si sono accorti che oltre alla richiesta di autorizzazione, altre richieste alla soprintendenza sono partite dal Comune ma per problemi informatici non sono arrivate alla Sopraintendenza stessa. A questo punto essendo il compattatore posizionato senza autorizzazione il comune chiedeva la sanatoria alla Sopraintendenza.

» leggi tutto su www.levantenews.it