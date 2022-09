A Sarzana c’è la Fiera degli uccelli, le modifiche alla viabilità

Domenica 4 settembre a Sarzana si terrà la consueta “Fiera degli uccelli e del cane da caccia” nella zona della stazione. Per questo la comandante della Polizia Locale Benassi ha emanato l’ordinanza che disciplina la circolazione nelle strade interessate.

Questi i provvedimenti adottati in vigore dalle 6.00 alle 20.00:

– Istituzione del divieto di transito e sosta veicolare nel V.le XXI Luglio, V/Cadorna

– Istituzione del divieto di transito nella V/Marinai d’Italia e tratto di P.zza V/Veneto sino alla V/Marinai d’Italia eccetto i veicoli ivi parcheggiati a cui è consentito l’uscita su Piazza Vittorio Veneto con obbligo di dare precedenza a chi proviene dalla stessa con obbligo di svolta a destra

– Istituzione del divieto di transito e sosta nella da Piazza Jurgens;

– divieto di sosta veicolare nella Via XX Settembre tratto da Via Garbusi a Piazza Jurgens con transito consentito in doppio senso di circolazione ai soli taxi e ai mezzi di soccorso con obbligo di arresto e di svolta a destra all’intersezione con Via Garbusi.

– Istituzione di ingresso e uscita dall’area di sosta Metropark Via del Murello in doppio senso di marcia veicolare con precedenza ai veicoli in entrata.

Dalle ore 05,00 alle ore 08,00 del 4 Settembre sarà interdetto il transito in entrata nella Piazza Vittorio Veneto.

