Bajardo. Nonostante la pioggia degli ultimi giorni la crisi idrica non da tregua alla provincia di Imperia. Due autobotti per il rifornimento idrico , entrambe da otto mila litri, sono state consegnate dai vigili del fuoco, questo pomeriggio, a Bajardo. Una, destinata ai cittadini del Comune e un’altra per il pastore e i suoi animali.

