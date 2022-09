Incidente questa mattina alle 11,18 in via Trento e Trieste. Un bambino di tre anni, è stato soccorso dai volontari della locale Croce Verde. Il codice assegnato, da giallo è diventato poi rosso. Il paziente è stato trasportato al pronto soccorso del Gaslini.

Pochi minuti dopo una donna di 70 anni è stata soccorsa dalla Croce verde di Camogli in via Figari e trasportata in codice verde al pronto soccorso di Lavagna.

