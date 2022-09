Camogli: mistero alla Cala dell’Oro. Uomo la raggiunge a nuoto, lo cercano

Motovedetta della capitaneria di porto, elicottero dei vigili del fuoco, soccorso alpino e vigili del fuoco di Rapallo. Tutti a cercare un uomo che poco dopo le 19 avrebbe raggiunto a nuoto Cala dell’Oro, zona tra Punta Chiappa e San Fruttuoso tra l’altro vincolata e preclusa ai bagnanti. Come l’abbia raggiunta è un mistero. Era su un’imbarcazione affondata? La presenza dell’uomo sembra accertata, ma lo stesso si sposta dando l’impressione di non volersi fare raggiungere. Alle 20 l’attività di ricerca è ancora in corso.

