Caro energia e materie prime alle stelle, l’allarme dei panettieri: “La focaccia? Dovremmo venderla a 20 euro al Kg”

Genova. Bollette alle stelle ma non solo quelle. Anche la farina, l’olio e il lievito stanno avendo rincari tali da mettere in ginocchio i panificatori genovesi e con loro anche il simbolo per eccellenza della genovesità. Ne sa qualcosa Gino Petrucco, presidente dell’Associazione panificatori della provincia di Genova, che è anche uno dei massimi esperti di focaccia genovese nonché uno dei custodi del marchio collettivo. La focaccia, quella fragrante e fatta rigorosamente con olio extravergine d’oliva, nel negozio di Petrucco a Certosa costa 12 euro al chilo ma “se dovessimo star dietro a tutti i rincari dovremmo venderla almeno a venti e forse non sarebbe nemmeno sufficiente” dice scuotendo la testa.

Per ora Petrucco i prezzi li ha tenuti fermi o quasi “anche perché se dovessimo aumentare i prezzi in base all’incremento dei costi di energia e materie prime, molte persone con pensioni e stipendi sempre uguali non potrebbero nemmeno permettersi di comprare il pane”.

