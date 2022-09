Caro energia, per il Comune di Genova 10 milioni di extra costi: “Ma non faremo alcun taglio”

Genova. Dieci milioni di euro: è quanto il Comune di Genova pagherà in più nel 2022 a causa dei rincari sull’energia, con una variazione del 20% circa sull’anno precedente. La cifra è stata stimata dagli uffici dell’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi e tiene conto di numerose spese: dalle bollette per le utenze delle varie sedi al riscaldamento di asili e scuole, fino alla voce più pesante rappresentata dall’illuminazione pubblica. Un’impennata dei costi che tuttavia non darà vita a nessun piano “lacrime e sangue”, fatte salve naturalmente le indicazioni in arrivo dal Governo.

“Non abbiamo in programma alcun taglio alle forniture per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, la scuola e il funzionamento degli uffici – spiega il vicesindaco Piciocchi -. Raccomandiamo a tutti l’ordinaria diligenza nell’uso delle utenze e di non sprecare l’aria condizionata. Applicheremo le disposizioni a livello nazionale, ma non prenderemo nessuna iniziativa autonoma”.

