Crollo in via Trensasco, D’Avolio: “Migliaia di euro per pennoni e bandiere, ma intanto le strade crollano”

Genova. “Impossibile non indignarsi di fronte all’ennesima frana su via Trensasco. Nel 2019, dopo una forte pressione da parte del Municipio, il Comune intervenne in danno ai privati sul primo tratto di versante in frana, tuttavia, dopo le piogge e allerte di Agosto/Settembre 2021 è emersa una situazione di abbandono e incuria di molti altri terreni a monte della Via. Nonostante le richieste del Municipio e le interrogazioni dei consiglieri Comunali di opposizione Lodi e Crivello e le successive promesse da parte dell’amministrazione, il Comune non è più intervenuto per la messa in sicurezza del versante. Inoltre, a seguito di sopralluoghi tecnici, si ritenevano necessari anche interventi di captazione e regimazione delle acque a monte del civ 21, oggetto ieri dell’ennesimo spiacevole episodio”.

Il commento arriva da Roberto D’Avolio, ex presidente del Municipio Media Val Bisagno e oggi alla guida dell’opposizione nel ‘parlamentino’ di Molassana, insieme Lorenzo Passadore, ex assessore ai lavori pubblici del municipio, che in una nota stampa riprendono la notizia dei nuovi crollo avvenuti in via Trensasco, raccontati da Genova24.

